Conte: “Abbiamo un attacco molto giovane. Non dimentichiamo che Neres manca dal 1921”

28/02/2026 | 21:20:56

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Cosa ci è mancato davanti? Nel primo tempo abbiamo costruito anche delle situazioni, eravamo un po’ pigri a fare le corse per attaccare l’area, quando trovavamo Hojlund bisognava attaccare in quelle situazioni. Non dimentichiamo che abbiamo un attacco molto giovane: stiamo sostituendo e trovando soluzioni. Non dimentichiamo che manca Neres dal 1921 che prima era fantastico. Facciamo passare sottotraccia delle situazioni che stanno succedendo. Vergara sta facendo un buon lavoro. Alisson Santos non aveva fatto una partita da titolare allo Sporting. Arriva da noi e gioca titolare: arriva qui e gioca titolare: qualche domanda ce la dobbiamo fare. E magari sentirci dire grazie”.

Foto: X Napoli