Conte: “Abbiamo tutti il dovere di riportare l’Inter dove merita. Tra Juve e Napoli…”

Antonio Conte torna a parlare. Il tecnico dell’Inter ha concesso un’intervista alla tv cinese PPTV. Ecco i passaggi più significativi: “Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi. Sappiamo benissimo che in questo momento in Italia c’è una squadra che ha costruito tanto che è la Juve – riporta fcinter1908.it -. Dietro la Juventus si è inserito il Napoli però l’Inter ha un’importante storia, un’importante tradizione. Abbiamo tutti il dovere di riportare l’Inter dove è giusto che stia e meriti. Ci vorrà un po’ di tempo, non si possono costruire grattacieli in pochissimi giorni. Ma abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia. Champions? E’ la massima competizione, sai benissimo che ti confronti con il top del calcio europeo. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di sorteggio. Vogliamo che le altre squadre siano preoccupate di incontrare l’Inter”, ha chiuso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter