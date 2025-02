Conte: “Abbiamo rispetto per l’Udinese, ma non temiamo nessuno”

Domani, alle ore 20:45, il Napoli scenderà in campo contro l’Udinese. A parlare del match, valido per il 24° turno di Serie A, è stato l’allenatore del club partenopeo Antonio Conte. Queste le sue parole: “Abbiamo grande rispetto dell’Udinese, ma non temiamo nessuno, questa parola non fa parte del nostro vocabolario. Dobbiamo afre attenzione sui calci da fermo e sulle ripartenze. Ogni partita che giochiamo ce la dobbiamo sudare. Io penso che tutte le esperienze abbiano una propria unicità e il Napoli è una sfida che ho voluto prendere perché è forte. Sono contento, abbiamo fatto grandi miglioramenti e c’è tutto per costruire qualcosa di importante. Dobbiamo lavorare e cercare di essere migliori. Noi viaggiamo rasoterra, non c’è il rischio che qualcuno si monti la testa, nonostante tutto quello che ci circonda che talvolta è fuorviante. Stiamo crescendo insieme, ciò mi dà grande entusiasmo perché ho di fronte a me un libro aperto”.

FOTO: Instagram Napoli