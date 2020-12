Conte: “Abbiamo problemi di formazione a centrocampo. Deprimente sentir parlare di biscotti”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Shakhtar. Il tecnico ha sottolineato i problemi di formazione con cui dovrà fare i conti, viste le assenze di Barella e Vidal per la sfida di Champions: “La situazione a centrocampo non è delle migliori, faremo valutazioni, domani vedrete quali saranno le scelte. Vidal? Non è disponibile, rischiarlo significherebbe allungare i tempi del recupero“. Sulle possibilità di passare il turno: ” Dobbiamo guardare la realtà dei fatti, dobbiamo vincere la nostra gara contro un’ottima squadra. Abbiamo problematiche importanti per la formazione e per questo dovremo essere bravi a esaltarci nelle difficoltà. Una settimana fa, prima del Borussia, eravamo morti, ora abbiamo uno spiraglio di luce. Per il resto stiamo parlando di Champions e di grandi club, e non di tornei da bar, non sono preoccupato. Mi auguro che nessuno cavalchi questa situazione. È deprimente per noi sentir parlare di biscotti: il calcio è bello, ognuno giocherà per vincere. Perché meriteremmo di passare? Per rispondere a questa domando do appuntamento a fine partita. All’andata è stata una gara combattuta, lo Shakhtar è una buonissima squadra con ottimi elementi e un bravissimo allenatore. Non è semplice giocarci contro“.

Foto: sito ufficiale Inter