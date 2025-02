Conte: “Abbiamo perso 4 punti in quindici giorni all’Olimpico. Classifica straordinaria”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 con la Lazio: “Non posso non essere soddisfatto della prestazione. Sapevamo il tipo di squadra che è la Lazio, la prestazione è stata buonissima. Sicuramente c’è rammarico perché nel giro di 15 giorni qui all’Olimpico abbiamo lasciato quattro punti, due con la Roma e due oggi. Questa partita è leggermente diversa rispetto a quella di due settimane fa, questo pareggio ha un peso specifico maggiore. Abbiamo dimostrato che non vogliamo mollare a prescindere dagli inconvenienti che stiamo incontrando. Mi piace molto lo spirito di questi ragazzi che hanno sempre voglia di andare oltre l’ostacolo. Non avremmo questa classifica senza questo spirito, con tutto il bene questa classifica è straordinaria per quanto stiamo facendo. Poi qualcuno potrà pensarla diversamente, oggi la partita nonostante il quarto cambio modulo è stata positiva. Chi conosce il calcio e sa quanto sia difficile lavorare su un modulo capisce quanto lavoro c’è dietro nel cambiare quattro moduli in sette mesi. Dicevo che saremmo stati duri da battere, la Lazio lo aveva fatto nelle due partite precedenti. Ci hanno battuto Atalanta e Lazio all’andata, a Bergamo nel ritorno abbiamo vinto e oggi ci hanno pareggiato al 90esimo. Complimenti alla Lazio che è un’ottima squadra, con ottimi giocatori e Baroni è un grande allenatore. Non era facile giocare in questo ambiente, ci deve essere rammarico perché dobbiamo capire che c’è differenza tra vincere e pareggiare. Andiamo avanti a testa alta con l’obiettivo di uscire sempre con la maglia sudata”.

Su Raspadori: “Faccio i complimenti a Jack come li ho sempre fatti a tutti, lui ha sempre lavorato bene e oggi per emergenza l’ho fatto giocare nella sua posizione ideale. Il 4-3-3 ci ha portato ad avere questa classifica e non lo avrei cambiato se non ci fosse stata questa situazione di emergenza. Ho sempre detto che l’allenatore bravo è chi cuce il vestito giusto alla sua squadra, oggi abbiamo sfruttato Jack sotto punta e le due mezzali che sono degli assaltatori e vanno sempre ad attaccare la porta”.

Infine: “Ci devi lavorare su un nuovo modulo, come in ogni cosa ci vuole del tempo. Quando abbiamo saputo dell’infortunio di Neres oltre agli infortuni di Spinazzola e Olivera ci siamo adattati. Anche il rientro di Buongiorno dopo oltre due mesi era difficile inserirlo in una difesa a quattro. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo dei concetti che valgono a prescindere dal sistema di gioco e hanno interpretato al meglio la partita. Non ho voluto cambiare il centrocampo a tre e sfruttare le caratteristiche dei centrocampisti, vedremo quanto utilizzeremo questo sistema. Qualsiasi cosa la faremo per il bene della squadra. Oggi ho sacrificato Politano per il bene della squadra, poi è entrato e anche in questa situazione lo vedo più a destra che a sinistra. Mazzocchi mi ha chiesto il cambio al 70esimo, l’ho tenuto in campo per altri dieci minuti e abbiamo dovuto cercare un’altra soluzione in corsa. Faccio i complimenti a Rafa Marin che è un ragazzo serio e oggi ha avuto la soddisfazione di fare l’esordio, il gruppo è coinvolto e se posso dare spazio lo vado a dare a tutti. È un gruppo eccezionale che va oltre le difficoltà”.

Foto: Instagram Napoli