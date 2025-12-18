Conte: “Abbiamo meritato la finale. Il recupero di Lukaku è fondamentale”

18/12/2025 | 23:08:53

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Milan in Supercoppa Italiana.

Queste le sue parole: “C’è poco da dire a questi ragazzi, ribadire sempre le stesse cose è un po’ noioso. Quando giochi ogni 3 giorni con pochi calciatori, è inevitabile che le energie non siano sempre al massimo e che accusi delle battute a vuoto come è capitato e come capiterà. I ragazzi oggi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, onorare lo scudetto che abbiamo sulla maglia e ci siamo goduti la serata contro un’ottima squadra. bene così, dobbiamo essere sempre supportati da grande energia: diventa importante, facciamo un calcio non speculativo e dispendioso. Sono contento, questi ragazzi hanno dimostrato che vogliono giocarsi la finale. Adesso c’è da recuperare le energie e aspettare l’altra finalista”.

Condizione straripante. “Stiamo bene, anche fisicamente. Quando accumuli partite su partite e sei costretto a ruotare sempre gli stessi, qualcosa a livello di energia la puoi perdere. Venivamo da partite importanti, può capitare che a lungo andare ci siano gare in cui puoi pagare e a noi è successo un po’ col Benfica e a Udine. Oggi abbiamo recuperato energie e fatto molto bene come squadra. Quando riusciamo ad essere squadra, comunque a prescindere da chi gioca siamo competitivi. Dobbiamo continuare e cercare di andare avanti, chi era infortunato continua ad essere infortunato e i giocatori nuovi sono più coinvolti nel progetto. Ho sempre detto che quest’anno sarebbe stata un’annata complessa, ma non mi aspettavo tutti questi infortuni. Nelle difficoltà dobbiamo essere uniti e fare partite come abbiamo fatto in campionato e come stasera”. Sta già pensando a come far coesistere Lukaku e Hojlund? “Cerchiamo di recuperare Lukaku, questa è la cosa più importante. Ha esperienza internazionale, una carriera importante e un peso specifico nello spogliatoio. Averlo agli allenamenti per noi è importante: mi auguro che ci siano tante partite da giocare, quando ci sono pensi a uno e all’altro. Oggi stiamo facendo quello che dobbiamo fare, ci sono giocatori che si stanno adattando a ruoli diversi: uno su tutti Elmas, mi manca di metterlo in porta. Sono risposte importanti anche quelle di Politano e Lobotka”. Bologna o Inter? “Volevamo dimostrare che non siamo qui per invito, ma perché ce lo siamo guadagnato. Sono due squadre forti, vedremo sicuramente la partita e poi che vinca il migliore”.

