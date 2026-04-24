Conte: “Abbiamo i fucili puntati addosso e succede solo con noi. Inter? L’anno scorso non ha vinto niente”

24/04/2026 | 23:26:36

Conte ha parlato in conferenza stampa anche della faida contro l’Inter: “Pensiamo al presente, ora abbiamo il Como e dobbiamo finire nel migliore dei modi. Abbiamo i fucili puntati addosso, cosa che non vedo per le altre squadre. Finora siamo gli unici ad aver alzato un trofeo, l’Inter ne può alzare due ma l’anno scorso ne ha alzati nessuno. Forse è un problema di comunicazione, vengono evidenziate solo le nostre cose negative. Ma forse ci sta. Con la Lazio è stata una partita particolare, abbiamo avuto il 70% di possesso palla e abbiamo tirato 11 volte fuori. Non ha dominato la Lazio ma ci siamo fatti male noi. Oggi siamo stati molto più attenti e più feroci nella pressione. Abbiamo disputato una buonissima partita. I ragazzi sapevano quanto erano fondamentali questi tre punti: ti fortificano nella zona Champions, sei secondo e aspetti in poltrona le partite degli altri. I ragazzi meritano perché nessuno può sapere il lavoro che c’è dietro questi due anni. Ad ogni pareggio e sconfitta sembra che cade il mondo, il Napoli ha alzato l’ambizione. Se non vinci lo scudetto è un fallimento. Questa ambizione non c’è mai stata qui, abbiamo cambiato la geografia in due anni. Dobbiamo finire al meglio il campionato sapendo che abbiamo rifatto quello fatto in passato da Maradona. Non vi dimenticate che da quel periodo il Napoli non vinceva scudetto e supercoppa. Dobbiamo ricordarcelo un po’ tutti e non solo i tifosi”.

foto instagram conte