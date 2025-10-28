Conte: “Abbiamo giovato degli infortuni di De Bruyne e Lukaku? Siamo all’assurdo”

28/10/2025 | 21:01:19

Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli a Lecce: “Queste partite non sono mai semplici, soprattutto dopo una partita come quella con l’Inter dove hai speso tante energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, è sempre difficile, dovevamo gestire meglio nel finale anche se non abbiamo rischiato troppo. Si è parlato di grandi rinforzi, ora qualcuno dice che abbiamo giovato di infortuni come quelli di Lukaku e De Bruyne. Siamo all’assurdo. Adesso in porta ci è rimasto solo Milinkovic-Savic, ma qualcuno in estate si chiedeva perché il Napoli prendeva un portiere di valore”.

foto x napoli