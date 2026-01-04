Conte: “Abbiamo fatto una partita di un livello qualitativo molto alto. Neres? Bisogna aspettare gli accertamenti di domani”

04/01/2026 | 15:08:37

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita con la Lazio. Queste le sue parole:

“Per Neres bisogna aspettare gli accertamenti di domani, non è una cosa muscolare. Speriamo non sia niente di grave, quest’anno stiamo facendo fronte a grandi defezioni per parecchio tempo. Devo fare i complimenti ai ragazzi, giocare con questa pulizia tecnica e questa forza fisica senza far giocare la Lazio. Abbiamo fatto una partita di un livello qualitativo molto alto. Quando c’è tempo per preparare le partite si cerca di esaltare le caratteristiche dei propri giocatori e si cercano spazi dove poter far male. L’interpretazione è stata eccezionale, avessimo fatto un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ci sta mancando un po’ di cinismo, perché creiamo tanto però sono veramente contento perché difficilmente qualcuno poteva pensare guardando le assenze e quello che ci è capitato e mi auguro non continui a capitare. Siamo con gli uomini contati e stiamo facendo vedere grandi cose, stanno arrivando vittorie contro squadre importanti con una qualità di gioco importante. Giocheremo ogni tre giorni, senza tante rotazioni, speriamo di non pagare il fatto di dover sfruttare gli stessi calciatori”.

Foto: Instagram Conte