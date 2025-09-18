Conte: “Abbiamo davanti il City, ma tiriamo dritti per la nostra strada. Milinkovic titolare? E’ una scelta”

18/09/2025 | 20:30:10

Antonio Conte ha parlato a Sky prima della sfida tra City e Napoli: “Squadra che vince non si cambia? Sì, anche da parte del Manchester City: abbiamo confermato tutti e due l’undici di iniziale che ha cominciato la partita di campionato. È una scelta, non dipende da nessun infortunio. Noi cerchiamo di andare dritti per la nostra strada, poi sta di fatto che bisogna anche capire l’avversario che abbiamo di fronte, quello che ci permette e quello che non ci permette. Però noi non cambieremo. Per me c’è sempre emozione ogni volta che gioco una partita, che sia campionato, Coppa Italia, Champions o amichevole. Questa emozione me la dà la passione per il calcio. Milinkovic titolare? E’ una scelta, non dipende da nessun infortunio”.

Foto: Instagram Conte