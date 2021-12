Conte: “Abbiamo creato tante palle gol. Dobbiamo essere delusi per il pareggio”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, a Sky Sports.uk ha parlato del 2-2 contro il Liverpool.

Queste le sue parole: “Per come siamo arrivati alla partita c’è soddisfazione. Avevamo tantissimi assenti per il Covid, venivamo da tre partite saltate, in settimana ci siamo allenati con i manichini perché non arrivavamo a fare un 11 contro 11. E’ stata una partita molto divertente, da parte nostra c’è stata una buona prestazione ma ce ne andiamo a casa con l’idea che avremmo potuto conquistare tre punti. Dobbiamo essere delusi del pareggio visto che abbiamo creato tante opportunità per segnare ma siamo riusciti a concretizzarne solo due. Il Liverpool è una squadra fantastica, Klopp ha fatto un lavoro straordinario coi suoi ragazzi nel corso degli anni. Cartellino rosso non dato a Kane? Non voglio commentare la decisione presa dall’arbitro”.

Foto: Twitter Tottenham