Conte a secco di vittorie: contro l’Inter per riprendersi la vetta della classifica

Oggi, alle ore 18:00, andrà in scena la sfida scudetto tra Napoli e Inter.Una gara molto importante per entrambe le compagini che hanno voglia di imporsi sulla diretta concorrente. Per il momento, i nerazzurri conducono il campionato con un solo punto di vantaggio rispetto al club partenopeo che, però, vuole assolutamente tornare a vincere. Antonio Conte e i suoi uomini, infatti, stanno passando un periodo alquanto delicato, testimoniato anche e soprattutto dai quattro pareggi consecutivi e dalla sconfitta contro il Como nelle ultime 5 di campionato. Ad aggiungersi, poi, sono stati i numerosi infortuni che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione della compagine azzurra. Ma contro la Beneamata l’opportunità è ghiotta. Oltre che il sorpasso in classifica, vincere significherebbe riacquisire tutta la fiducia persa nell’ultimo mese. Proprio per questo motivo, il risultato sarà tutt’altro che scontato.

FOTO: Instagram Napoli