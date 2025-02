Conte: “A Como bisognerà fare grande attenzione”

Domenica, alle ore 12:30, Como e Napoli scenderanno in campo nel match valido per il 26° turno di Serie A. A parlare della gara, durante la conferenza stampa di rito, è stato il tecnico del club partenopeo Antonio Conte. Queste le sue parole: “Spinazzola e Olivera si allenano in gruppo da due giorni, sono arruolabili, ma se saranno abili lo vedremo. Li arruoliamo e faremo delle scelte, se ci sarà da prendere qualche rischio dovremo farlo. Il Como ha un progetto molto interessante, una proprietà forte e stanno investendo tanto. Ho visto nell’ultimo mercato l’offerta che hanno fatto per Theo e in più hanno preso ragazzi molto interessanti come Paz, Diao, Fadera, Perrone. A Como bisogna fare grande attenzione, sono tre punti importanti ed è un match importante sia per noi che per loro. Modulo? Per tutte le situazioni serve tempo e noi cerchiamo di adottare il sistema di gioco più adatto per il periodo che attraversiamo. Molto quindi dipende dagli infortuni e dai recuperi. Voi scrivete che è recuperato, ma la forma fisica mica ritorna così. Cerchiamo di sfruttare chi è più in forma in questo momento. Da parte mia non ci sono grandi meriti, ma devo riconoscere la grande disponibilità dei ragazzi per andare alla ricerca del miglioramento”.

FOTO: Instagram Napoli