Conte, 10 milioni in tasca (dal Chelsea). E altri 10 (a stagione) dall’Inter

Antonio Conte vive un momento di attesa prima di iniziare la sua nuova avventura sulla panchina dell’Inter. Intanto, dall’Inghilterra arrivano ottime notizie per l’ex ct: come riferito nel tardo pomeriggio dal “Times”, Don Antonio ha avuto la meglio nella causa con il club di Abramovich che è stato condannato a pagare 9 milioni di sterline (circa 10 milioni di euro) all’allenatore italiano come risarcimento dopo il licenziamento. Al termine della sua seconda stagione a Londra, Conte era stato esonerato per far posto a Maurizio Sarri, nonostante avesse ancora un anno di contratto. Il Chelsea non intendeva pagargli l’ultimo anno accusandolo di presunte violazioni di regolamenti interni (su tutte la vicenda Diego Costa). Il tribunale arbitrale, però, che a marzo aveva preso atto del dossier, ha dato ragione all’allenatore e in questi giorni le parti sono state informate della sentenza emessa. Ma Conte presto potrà sorridere anche per i milioni che percepirà dall’Inter: il club nerazzurro – come ampiamente raccontato – ha raggiunto tutti gli accordi con il tecnico salentino, mettendo in preventivo circa 9-10 milioni a stagione più bonus e incentivi vari. Conte fa 10 più 10, in attesa di tornare protagonista in Serie A…

Foto: sito ufficiale Chelsea