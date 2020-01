Contatto Lautaro-Toloi, interviene Rizzoli: “Si è trattato di un errore umano”

Continua a far parlare l’episodio da moviola accorso durante il match di campionato tra Inter e Atalanta. Il contatto in area tra Lautaro e Toloi non è stato valutato da calcio di rigore, ed è scoppiata la polemica. Il designatore, Nicola Rizzoli, ha fatto chiarezza sul fatto, in un’intervista a Radio anch’io Sport: “Rocchi ha fatto un’ottima partita, che è stata molto bella. C’è stato un errore umano, ho sentito dire che Rocchi è presuntuoso e non voleva andare al Var. Voglio ricordare che l’arbitro è contento quando uno lo salva dagli errori. Si è trattato di un errore umano, il Var non ha visto la malizia di un tocco. Era una situazione dove bisognava utilizzare la tecnologia. Sono situazioni in cui il Var deve intervenire. Nel complesso Rocchi ha arbitrato molto bene“.

Irrati al Var

“Irrati fermato? Non parlerei di fermare. Non mi piace dire pubblicamente se una persona viene fermata o meno. Le persone che vanno in campo devono essere quelle più in forma. Serve anche del tempo per recuperare la calma e la serenità come la Serie A richiede”.

