Contatto Gravina-Draghi, torna l’ipotesi degli stadi chiusi

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha contattato il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi per parlare della situazione all’interno del mondo del calcio causata dalla pandemia da Covid-19. Gravina ha esposto a Draghi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, come l’interruzione del campionato di Serie A sia molto complicato sul piano della tenuta del sistema. La Lega Serie A oggi ha ribadito l’intenzione di proseguire come da programma le partite in calendario ma se la situazione non dovesse migliorare nelle prossime 2/3 settimane c’è la possibilità che gli stadi vengano ridotti a soli 5.000 spettatori o addirittura chiusi.

FOTO: Twitter Figc