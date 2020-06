Consiglio federale: via libera per Monza, Vicenza e Reggina in B

Era abbondantemente nell’aria, ma poco fa il Consiglio Federale (in corso a Roma) ha dato il via libera per la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina. Un passaggio annunciato, malgrado tante interpretazioni talvolta fuori luogo. Il Consiglio federale è ancora in corso, ci sono tanti argomenti scottanti sul tavolo, ma per la promozione di Monza, Vicenza e Reggina manca solo l’ufficialità.