Consiglio di Lega, nessun rinvio della 20a giornata: stilato nuovo protocollo. Con 13 giocatori disponibili si gioca

In corso il Consiglio straordinario di Lega Serie A per capire cosa fare in vista delle gare di domani della 20a giornata di Serie A. Al momento, 4 partite non si giocheranno, perché le ASL hanno bloccato 4 club. Si vedrà di nuovo la stessa situazione vista nell’ormai famosa Juve-Napoli dell’anno scorso e la Lega Calcio quindi andrà per la sconfitta per 3-0 a tavolino per la squadra che non sarà in campo.

Inoltre, ci sarà un nuovo protocollo per la Serie A in ambito Covid. Perché la riunione del Consiglio di Lega ha portato a stilare un nuovo regolamento in stile UEFA: si potrà giocare con 13 giocatori disponibili, di cui un portiere. Ci sarà l’obbligo di giocare, pescando eventualmente dalla Primavera.

La Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle ASL che non terranno conto delle disposizioni del 30 dicembre scorso.

Insomma, si va verso una situazione molto caotica e un inverno pieno di ricorsi.

