La Conmebol punisce Messi: multa e tre mesi di squalifica

Tre mesi di squalifica con la Nazionale argentina e multa di 50 mila dollari per Lionel Messi. Dopo le dure dichiarazioni del cinque volte Pallone d’Oro a seguito dell’eliminazione della sua selezione dalla Copa America recentemente disputata, la Comnebol aveva risposto a parole. Ora lo fa invece con i fatti, e mostrando il pugno duro. Il Diez del Barcellona aveva parlato di una gestione arbitrale favorevole al Brasile e di un sistema corrotto, decidendo di non partecipare per questo motivo alla premiazione finale del torneo. Ora, per tre mesi, dovrà astenersi dal giocare partite ufficiali o amichevoli con la maglia dell’Albiceleste.

Foto: O Jogo