Confronto Milan-ultras: valutazioni della Procura Federale

Ieri al termine della sfida tra Spezia e Milan, i calciatori rossoneri sono stati chiamati dai propri tifosi sotto la curva per avere un confronto in vista della sfida di martedì sera e per l’ultima serie di risultati del Milan che rischia di tenere la squadra di Pioli fuori dalla prossima Champions League. Secondo l’ANSA però questo confronto è al vaglio della Procura della Federcalcio. Il motivo è legato all’azione del capo ultras della Curva Sud che ha parlato con la squadra, bisogna capire se le parole rivolte erano delle minacce o dei semplici incitamenti in vista dei prossimi impegni. Questo controllo è obbligatorio perché il Codice di Giustizia Sportiva della Figc contiene una regola contro le “gogne pubbliche” a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie.

Foto: Instagram Milan