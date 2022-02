Conflitto in Ucraina, il presidente della FFF: “Non mi opporrò all’esclusione della Russia dal Mondiale”

Il mondo del calcio non rimane indifferente a quanto ormai accade da giorni in Ucraina. Stavolta è Noel La Graet, presidente della Federcalcio francese (FFF) a esprimersi sulla vicenda sulle colonne de Le Parisien. Il numero uno del calcio di Francia ha parlato di una possibile esclusione della Russia dalla manifestazione che si svolgerà a fine anno in Qatar. La nazionale guidata da Karpin dovrebbe disputare e vincere i playoff per partecipare al Mondiale, ma le altre selezioni del gruppo B hanno annunciato la volontà di non giocare. La Graet a tal proposito ha detto: “Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale. Di certo non mi opporrò all’esclusione della Russia“,

Foto: Twitter FFF