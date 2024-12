Conferme totali: Caprile prima scelta per la porta del Cagliari. E Scuffet…

Elia Caprile è la prima scelta per la porta del Cagliari, conferme totali sulla nostra esclusiva di qualche giorno fa. Davide Nicola la conosce bene e lo apprezza molto, il ragazzo è un patrimonio del Napoli ma vorrebbe andare a giocare e probabilmente sarà accontentato. Il rapporto di Scuffet con il Cagliari è ai titoli di coda: già la scorsa estate doveva andar via, ma non si era concretizzato uno scambio con l’Udinese che avrebbe portato in Sardegna Silvestri, poi finito alla Samp. Adesso Scuffet può entrare in uno scambio con il Napoli oppure andare altrove, ma intanto il Cagliari conta di perfezionare l’inseguimento a Caprile.

Foto: Instagram Caprile