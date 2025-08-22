Conferme totali: Ausilio è la prima scelta dell’Al Hilal

23/08/2025 | 00:00:50

Piero Ausilio sta completando il mercato estivo dell’Inter, ma il suo futuro è tutto da scrivere. Ci sono conferme su quanto anticipato da Gianluigi Longari lo scorso 9 agosto, ovvero che il suo nome è in cima alla lista del’Al Hilal alla ricerca di un direttore sportivo. E si tratterebbe della ricomposizione del tandem con Simone Inzaghi dopo un lunghissimo periodo in casa nerazzurra. Ausilio non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il pressing arabo è partito e ci sono state conferme anche nelle ultime ore”.

Foto: Twitter ufficiale Inter