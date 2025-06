Conferme dalla Svizzera: il Milan su Jashari, oggi giorno chiave

13/06/2025 | 10:40:01

Come anticipato nelle scorse ore, il Milan accelera per Jashari. Anche fonti svizzere come Blick parlano di una nuova giornata importante, sono ore cruciali con i rossoneri che fanno sul serio per il centrocampista classe 2002.

Foto: Instagram Jashari