Conferme dalla Spagna: Conte in pole per il Real

Arrivano conferme dalla Spagna, El Chiringuito TV ribadisce quanto anticipato ieri sera da Gianluigi Longari alle 23.10 su Sportitalia: Antonio Conte è in pole per la panchina del Real Madrid per raccogliere l’eredità di Zidane.

💣💥 ¡CONTE QUIERE IR AL MADRID! 👉 La INFORMACIÓN de @jpedrerol, YA en #JUGONES. pic.twitter.com/ZhbsFP51sN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2021

