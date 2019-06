Confermato: Sarri in partenza per Costa Navarino per incontrare Ronaldo

E’ iniziata l’avventura targata Juve per Maurizio Sarri. Il neo tecnico bianconero, sbarcato ieri a Torino, dopo aver visitato la Continassa stamattina si è presentato in conferenza stampa e ha posato per le classiche foto di rito. Ma per l’ex manager del Chelsea gli impegni non finiscono qui: nelle prossime ore Sarri partirà per la Grecia, dove incontrerà Cristiano Ronaldo, confermato quanto anticipato da Sportitalia due giorni fa. Il portoghese sta infatti trascorrendo le vacanze nel Westin Resort, a Costa Navarino, hotel di lusso dove un anno fu ultimato il suo trasferimento in bianconero (celebre la foto del brindisi con Andrea Agnelli e l’agente Jorge Mendes). Sarri e CR7 trascorreranno così insieme il weekend, l’occasione migliore per conoscersi meglio e per gettare le basi in vista della nuova stagione.

Foto: Twitter ufficiale Juve