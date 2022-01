Nel pomeriggio vi avevamo raccontato la possibilità che Vasco Regini potesse rescindere il proprio contratto con la Reggina. Ora c’è anche l’ufficialità. Il comunicato: “Reggina 1914 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Vasco Regini. A Vasco un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera”.

FOTO: Twitter Samp