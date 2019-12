Confermato: Iachini prima scelta Spal in caso di addio a Semplici

Confermiamo: Beppe Iachini è la prima scelta della Spal in caso di addio a Leonardo Semplici. Dopo la fiducia incassata lunedì scorso, sarà decisiva la partita in casa della Roma. Ci sono stati contatti, la Spal vuole valutare la reazione della squadra dopo il ko col Brescia e intende dare l’ultima possibilità a Semplici. In caso di sconfitta, a maggior ragione con un tracollo, è pronto Iachini.