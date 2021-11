Confermate le due giornate di squalifica a Griezmann in Champions. Salterà il Milan

La Uefa ha confermato le due giornate di squalifica inflitte ad Antoine Griezmann per le partite di Champions League. L’attaccante dell’Atletico Madrid era stato espulso nel finale della gara di andata con il Liverpool e scontato già una giornata di squalifica. Il club aveva fatto ricorso per ridurre la sanzione ma l’Uefa non lo ha accolto. Questo significa che Diego Simeone non potrà avere a disposizione il francese nel match contro il Milan previsto per la prossima settimana.