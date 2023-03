Confermate le 2 giornate di squalifica. E Mourinho sui social ripete il gesto delle manette

Nel pomeriggio è arrivata la sentenza definitiva della Corte d’Appello Federale sul ricorso della Roma per la squalifica di José Mourinho, che ha confermato la squalifica per le prossime due giornate, per il rosso ricevuto a Cremona dopo il diverbio con il quarto uomo Serra.

Lo Special One salterò il derby con la Lazio e la Roma si è chiusa nel silenzio stampa.

Parla Mourinho e lo fa come sempre, a modo suo, suoi social. Nell’occasione di sponsorizzare una linea di gioielli della figlia, lo Special One ne approfitta per fare il gesto ormai celebre delle manette, per contestare la decisione arrivata. Gesto celeberrimo realizzato nel match tra Inter e Sampdoria nella stagione 2009-10.

Foto: Instagram Mourinho