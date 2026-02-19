Confermata la squalifica di 13 mesi per Zappi: la corte d’appello ha respinto il ricorso
19/02/2026 | 16:50:47
Come appreso dall’ANSA, la Corte federale d’appello della FIGC ha respinto il ricorso di Antonio Zappi, presidente dell’AIA: confermata dunque la squalifica di 13 mesi comminata in primo grado per le pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D.
Stando alle norme, dunque, con questa sentenza Zappi non potrà più ricoprire il ruolo di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri e decadrà dalla sua carica.
Foto: sito Aia