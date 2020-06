Reggina, conferita al presidente Gallo la Cittadinanza Onoraria di Reggio Calabria

La Reggina comunica che al presidente Luca Gallo è stata conferita la Cittadinanza Onoraria del Comune di Reggio Calabria. A trasmettere la notizia al massimo dirigente amaranto è stato il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà.

“Ringrazio il Primo Cittadino Avv. Giuseppe Falcomatà e l’amministrazione comunale per avermi conferito la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria, per me è un onore essere insignito di tale riconoscimento” ha dichiarato il presidente Luca Gallo.”

Foto: Sito ufficiale Reggina