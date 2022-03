Spalletti: “Finito il tempo delle parole. A Verona con responsabilità, una sconfitta potrebbe essere fatale”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domani contro l’Hellas Verona facendo il punto sull’attuale momento della sua squadra, reduce dalla pesante sconfitta maturata domenica scorsa nello scontro diretto contro il Milan: “È finito il tempo delle parole, poi valuteremo quanto sono servite arrivati alla fine del campionato. Domani sarà tutto molto più semplice: sarà una partita onesta, saremo lì con le nostre responsabilità, col nostro talento, con i nostri timori. La partita vale molto e lo sappiamo, ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri perché una sconfitta potrebbe esserci fatare. Quindi è tutto racchiuso in quello che vogliamo fare delle nostre vite calcistiche e delle nostre carriere, in senso di quello che sarà il finale di campionato”.

Spalletti torna ancora sulla partita di domenica: “Ho rivisto la gara più volte rispetto a quanto faccio abitualmente, il Milan è venuto a giocare a Napoli facendo in modo che noi non rendessimo come al solito. Non ci ha tolto nessuna sicurezza, soprattutto all’inizio abbiamo fatto tante cose per bene, poi siamo stati condizionati dal gol e la reazione non è stata la migliore. Però è un gol che si è ripetuto durante la stagione: bisogna presidiare il limite nell’area sulle respinte, sulle palle inattive. Se domani non basta la tecnica dobbiamo essere disposti allo scontro fisico, il nostro avversario è allenato bene da Tudor, che ha fatto vedere di essere un grande tecnico. Il Verona è bravo a dare battaglia ma ha anche qualità tattiche, di squadra, di costruzione di gioco”.

Foto: Twitter Napoli