Conference, tris del Crystal Palace allo Shakhtar (a segno Kamada). Il Rayo piega lo Strasburgo
30/04/2026 | 23:11:05
Colpo del Crystal Palace in casa dello Shakhtar Donetsk, gli inglesi si impongono 3-1, apre le marcature Sarr dopo 21 secondi, poi pareggiano gli ucraini con Ochuretko. Gli inglesi ritrovano il vantaggio con Kamada, poi Strand Larsen fa calare il sipario con l’1-3 definitivo. Vince di misura il Rayo Vallecano contro lo Strasburgo nell’altra semifinale di Conference League, decide la rete di Alemao al 54′.
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