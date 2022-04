Conference League, vittoria e qualificazione per il Leicester. Affronterà la vincente di Roma-Bodo

Il Leicester vince in trasferta sul campo del PSV e conquista l’accesso alla semifinale di Conference League: decisivo l’1-2 ottenuto in terra olandese, che abbinato allo 0-0 dell’andata permette agli inglesi di strappare il pass per il prossimo turno.

Eppure era stato proprio il PSV a sbloccare l’incontro grazie a Eran Zahavi, che su assist di Mario Goetze aveva firmato l’1-0. La rimonta del Leicester, che vale la semifinale, è stata confezionata dalle marcature di James Maddison e Ricardo Pereira. Gli inglesi affronteranno la squadra qualificata fra Roma e Bodo/Glimt.

Foto: Twitter Conference League