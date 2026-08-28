Conference League, tutte le fasce: le possibili avversarie dell’Atalanta
28/08/2026 | 11:10:49
Queste le fasce di Conference League, con l’Atalanta di Maurizio Sarri spettatrice interessata del sorteggio:
Fascia 1
Atalanta (ITA)
Braga (POR)
Ajax (NED)
Freiburg (GER)
Monaco (FRA)
Copenhagen (DEN)
Fascia 2
Midtjylland (DEN)
Crvena Zvezda (SRB)
Gent (BEL)
Panathinaikos (GRE)
Pafos (CYP)
Brighton (ENG)
Fascia 3
Lugano (SUI)
Getafe (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Twente (NED)
L. Red Imps (GIB)
Borac (BIH)
Fascia 4
Sint-Truidense (BEL)
Brann (NOR)
Hearts (SCO)
Kairat Almaty (KAZ)
Trabzonspor (TUR)
U. Craiova (ROU)
Fascia 5
Riga (LVA)
Hajduk Split (CRO)
Jablonec (CZE)
Nordsjælland (DEN)
Aarhus (DEN)
Inter Escaldes (AND)
Fascia 6
Thun (SUI)
CSKA Sofia (BUL)
Kauno Žalgiris (LTU)
Mjällby (SWE)
Iberia Tbilisi (GEO)
Egnatia (ALB)
foto x conference