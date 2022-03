Conference League, successi per Slavia Praga, Paok e Feyenoord

Si sono concluse le gare delle 18.45 della Conference League.

Il Paok Salonicco ha vinto per 1-0 con il Gent, successo anche per lo Slavia Praga per 4-1 sul Lask Linz.

Gol e spettacolo anche tra Partizan Belgrado e Feyenoord, finita 2-5.

Questi i risultati:

Paok-Gent 1-0

Partizan Belgrado-Feyenoord 2-5

Slavia Praga-Lask Linz 41

Foto: Twitter Conference