Conference League, spettacolo tra Villarreal e Lech (4-3). Bene Basaksehir e Anderlecht

Si sono concluse pochi minuti fa le gare di Conference League in campo nel tardo pomeriggio. Nel girone della Fiorentina, l’Istanbul Basaksehir travolge 4-0 gli Hearts di Hibernian. Nel girone C è spettacolo tra Villarreal e il Lech Poznan, ma è il Submarino Amarillo a spuntarla per 4-3. Mentre non si va oltre lo 0-0 tra Austria Vienna e Hapoel Beer Sheva. Pari anche tra Balkkani e Cluj tra Slovacko e Partizan. L’Anderlecht passa 1-o contro il Silkeborg. In corso Nizza–Colonia, iniziata con quasi un’ora di ritardo per scontri sugli spalti.

Gruppo A

Fiorentina-RFS 1-1

Hearts-Istanbul Basaksehir 0-4

Gruppo B

Anderlecht-Silkeborg 1-0

Gruppo C

Villarreal-Lech 4-3

Austria Vienna-Hapoel Beer Sheva 0-0

Gruppo D

Slovacko-Partizan 3-3

Nizza-Colonia 0-1 in corso



Gruppo G

Ballkani-Cluj 1-1

Foto: Twitter Conference League