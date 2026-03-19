Conference League, sorridono Mainz e AIK Atene. Il Crystal Palace affronterà la Fiorentina
19/03/2026 | 21:20:34
Concluse le gare delle 18.45 in Conference League. Sarà il Crystal Palace l’avversario della Fiorentina.
AEK Atene – Celje 0-2 (andata 4-0) 13′ Iosifov, 42′ Pozeg
AEK Larnaca – Crystal Palace 1-2 (andata 0-0) 14′ Sarr (C), 63′ Saborit (A) 99′ Sarr (C) ai supplementari
Mainz – Sigma Olomouc 2-0 (andata 0-0) 46′ Posch, 82′ Sieb
Rakow – Fiorentina 1-2 (andata 1-2) 46′ Struski (R), 69′ Ndour (F), 90′ + 7 Pongracic (F)
