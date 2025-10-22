Conference League, si gioca la seconda giornata. Il programma di oggi
23/10/2025 | 00:20:08
Questo il programma di stasera della Conference League, che vedrà in campo la Fiorentina in casa del Rapid Vienna.
RAPID VIENNA-FIORENTINA (18.45)
AEK-ABERDEEN
HACKEN-RAYO VALLECANO
BREIDABLIK-KUOPIO
SHAKHTAR DONETSK-LEGIA VARSAVIA
DRITA-OMONOIA
RIJEKA-SPARTA PRAGA
SHKENDIJA-SHELBOURNE
STRASBURGO-JAGIELLONIA
MAINZ-ZRINJSKI MOSTAR (alle 21)
AZ ALKMAAR-SLOVAN BRATISLAVA
CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA
HAMRUN SPARTANS-LOSANNA
LINCOLN-LECH POZNAN
SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV
SHAMROCK ROVERS-CELJE
SIGMA OLOMOUC-RAKOW
U CRAIOVA-NOAH
