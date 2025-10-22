TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Conference League, si gioca la seconda giornata. Il programma di oggi

23/10/2025 | 00:20:08

article-post

Questo il programma di stasera della Conference League, che vedrà in campo la Fiorentina in casa del Rapid Vienna.

RAPID VIENNA-FIORENTINA (18.45)

AEK-ABERDEEN

HACKEN-RAYO VALLECANO

BREIDABLIK-KUOPIO

SHAKHTAR DONETSK-LEGIA VARSAVIA

DRITA-OMONOIA

RIJEKA-SPARTA PRAGA

SHKENDIJA-SHELBOURNE

STRASBURGO-JAGIELLONIA

MAINZ-ZRINJSKI MOSTAR (alle 21)

AZ ALKMAAR-SLOVAN BRATISLAVA

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA

HAMRUN SPARTANS-LOSANNA

LINCOLN-LECH POZNAN

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV

SHAMROCK ROVERS-CELJE

SIGMA OLOMOUC-RAKOW

U CRAIOVA-NOAH
foto x conference league