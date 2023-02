Conference League, Sheriff-Partizan si giocherà a porte chiuse: paura per colpo di stato filo-russo

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado, andata degli spareggi di Conference League in programma giovedì 16 febbraio in Moldavia, si giocherà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico e timori di un colpo di stato. Ad annunciarlo è stato la presidente della Moldavia, Maia Sandu: “I documenti ricevuti dai nostri partner ucraini spiegano che c’è un piano che prevede l’utilizzo anche di persone in arrivo dall’estero. Sono previste azioni di uomini addestrati militarmente ma in abiti civili: azioni violente e attacchi a istituzioni statali con ostaggi”.

Foto: Twitter Champions League