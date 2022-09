Conference League, rimonta del West Ham. Bene il Basilea e l’AZ

Si sono appena concluse le otto partite cominciate alle 21 e valevoli per la prima giornata della fase a gironi di Conference League. Il West Ham rimonta il FCSB grazie alle reti di Bowen, Emerson e Antonio. Nel gruppo E, l’AZ Alkmaar vince in casa del Dnipro grazie alla rete di de Wit. Mentre non vanno oltre il pari Vaduz e Apollon. Le due gare del gruppo F terminano a reti bianche: Molde–Gent e Shamrock Rovers-Djurgarden finiscono 0-0. Pareggio senza gol anche in Sivasspor-Slavia Praga e Slovan Bratislava-Zalgris.. Bene, invece, il Basilea che stende il Pyunik per 3-1

GRUPPO B

West Ham-FCSB 3-1 – 34′ Cordea (F); 68′ Bowen (W); 75′ Emerson (W); 90′ Antonio (W)

GRUPPO E

Dnipro-AZ Alkmaar 0-1 – 63′ de Wit (A)

Vaduz-Apollon 0-0

GRUPPO F

Molde-Gent 0-0

Shamrock Rovers-Djurgarden 0-0

GRUPPO G

Sivasspor-Slavia Praga 1-1 – 4′ Olayinka (SL); 27′ Saba (SI)

GRUPPO H

Basilea-Pyunik 3-1 – 23′ Males (B); 27′ Dashyan (P); 54′, 76′ Burger (B)

Slovan Bratislava-Zalgiris 0-0