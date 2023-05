Conference League, Rejinders porta in vantaggio l’AZ sul West Ham all’intervallo(1-0)

Oltre Fiorentina-Basilea, si sta giocando anche l’altra semifinale di Conference League che vede in campo l’AZ Alkmaar e il West Ham al London Stadium. Una prima frazione di gioco che vede gli olandesi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete siglata al 42′ da Rejinders su assist di Mijnans.

Foto: Twitter ufficiale Conference League