Si sono concluse le gare delle 21 dei playoff di Conference League.

Questi i risultati:

Basilea-Trabzonspor 2-0 (and. 0-1)

Fiorentina-Braga 3-2 (and. 4-0)

Gent-Qarabag 1-0 (and. 0-1) ai supplementari

Lech Poznan-Bodo/Glimt 1-0 (and. 0-0)

Foto: Twitter Conference League