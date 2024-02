Concluse le quatro gare di Conference League della sera.

Passa l’Olympiacos, che vince anche in casa del Ferencvaros. Il Royale Union fa fuori l’Eintracht.

Questi i risultati:

Ferencvaros-Olympiacos 0-1 (and 0-1)

Eintracht Francoforte-Royal Union S G 1-2 (and 2-2)

Legia Varsavia-Molde 0-3 (and. 2-3)

Slovan Bratislava-Sturm Graz 0-1 (and. 1-4).

