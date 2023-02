Conference League (ottavi): c’è Anderlecht-Villarreal. Il programma completo

A Nyon è terminato il sorteggio di Conference League, svelati tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della competizione. Le italiane Lazio e Fiorentina dovranno affrontare rispettivamente AZ Alkmaar e Sivasspor. Di seguito le gare in programma il 9 e il 16 marzo, con l’eccezione Lazio che dovrà giocare la partita d’andata martedì 7 marzo per via della presenza della Roma in Europa League:

AEK Larnaca-West Ham

Fiorentina-Sivasspor

Lazio-AZ Alkmaar

Lech Poznan-Djurgarden

Basilea-Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol-Nizza

Anderlecht-Villarreal

Gent-Istanbul Basaksehir

Foto: Twitter ufficiale Conference League