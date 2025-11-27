Conference League, ok l’Az Alkmaar, cade il Mainz
27/11/2025 | 21:07:06
Concluse le gare delle 18.45 in Conference League. Ok l’Az Alkmaar, cade il Mainz.
Questi i risultati:
AZ Alkmaar – Shelbourne 2-0 70′ De Wit, 87′ Jensen
Hamrun Spartans – Lincoln 3-1 57′ Lopes (L), 65′ El Fanis (H), 74′ Smajlagic (H), 90′ + 2 Coric (H)
Lech Poznan – Losanna 2-0 67′ Ismaheel, 90′ + 5 Agnero
Omonia Nicosia – Dinamo Kiev 2-0 34′ rig. Semedo, 59′ Neofytou
Rakow – Rapid Vienna 2-0 27′ Brunes, 40′ Diaby-Fadiga
Sigma Olomouc – Celje 2-1 8′ e 42′ Ghali (S), Vidovic (C)
Slovan Bratislava – Rayo Vallecano 2-1 24′ Pérez (R), 49′ Kashia (S), 52′ Yirajang (S) Universitatea Craiova – Mainz 1-0 67′ rig. Al Hamlawi
Zrinjski – Hacken 2-1 40′ Andersen (H), 78′ Cuze (Z), 85′ Bilbika (Z)
