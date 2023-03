Conference League, oggi si concludono gli ottavi di finale. Il programma

Oggi si chiuderanno le gare di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Due le italiane che scenderanno in campo: alle 18:45, la Fiorentina scenderà in campo a Sivas per difendere il vantaggio dell’andata (1-0) contro il Sivasspor. Alle 21:00, invece, sarà il turno della Lazio che dovrà ribaltare la sconfitta per 2-1 maturata all’Olimpico contro l’Az Alkmaar. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 15 marzo

Basaksehir – Gent 1-4

Giovedì 16 marzo

Ore 18:45 Djurgarden – Lech

Ore 18:45 Sivasspor – Fiorentina

Ore 18:45 Slovan Bratislava – Basile

Ore 21:00 Az Alkmaar – Lazio

Ore 21:00 Nizza – S. Tiraspol

Ore 21:00 Villarreal – Anderlecht

Ore 21:00 West Ham – AEK Larnaca

