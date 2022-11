Conference League, oggi si conclude la fase a gironi. Il programma

Questa sera si concluderà la fase a gironi di Conference League. La Fiorentina scenderà in campo contro il Riga per provare a prendersi il primato del girone, ma il destino non sarà solo nelle mani dei viola. Infatti, gli uomini di mister Italiano sono legati al verdetto di Basaksehir-Hearts per sapere se saranno in testa al gruppo. Di seguito il programma completo.

Ore 16.3o Basaksehir-Hearts

Ore 16.30 RFS Riga-Fiorentina

Ore 18.45 Alkmaar-Dnipro-1

Ore 18.45 Apollon-Vaduz

Ore 18.45 CFR Cluj-FC Ballkani

Ore 18.45 Djurgarden-Shamrock Rovers

Ore 18.45 Gent-Molde

Ore 18.45 Pyunik-Basilea

Ore 18.45 Slavia Praga-Sivasspor

Ore 18.45 Zalgiris-Slovan Bratislava

Ore 21.00 Colonia-Nizza

Ore 21.00 FCSB-West Ham

Ore 21.00 H. Beer Sheva-Austria Vienna

Ore 21.00 Lech-Villarreal

Ore 21.00 Partizan-Slovacko

Ore 21.00 Silkeborg-Anderlecht

Foto: Logo Conference League