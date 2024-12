Conference League, oggi il sorteggio degli spareggi: ecco come funziona

Per il sorteggio verranno preparate otto urne con le squadre teste di serie e non teste di serie, posizionate nelle urne in base alla classifica della fase a gironi. Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, a partire dalle classificate al 23°/24° posto fino alle 17°/18°. Per ogni coppia, viene estratta una pallina per determinare la posizione nel tabellone: la prima squadra va nel lato argentato, la seconda nel lato verde.